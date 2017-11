O crime ocorreu por volta das 0h45min deste sábado, quando o homem teria invadido a casa onde estavam a ex-companheira e quatro crianças, na zona oeste da cidade. De acordo com a Brigada Militar, ele usou álcool para atear fogo a mulher, de 32 anos, e a sobrinha dela, de oito meses. Ambas estão na UTI, o bebê em estado gravíssimo e a mulher em estado grave. As outras três crianças, com idades aproximadas entre dois a seis anos, não ficaram feridas e estão com um familiar. Duas eram filhas do casal e outra filha apenas da mulher. Um homem que ajudou a socorrer as vítimas também se feriu.