Uma família passou por momentos de pânico na noite desta sexta-feira (3), no bairro Vila Nova, em Bento Gonçalves, na serra gaúcha. Dois criminosos armados invadiram a moradia das vítimas por volta das 20h. Na ação, os bandidos amarraram três pessoas no banheiro da residência.

De acordo com a Brigada Militar, as vítimas foram encontradas após abordagem feita por uma patrulha do Batalhão de Operações Especiais (POE), ainda em Bento Gonçalves, que suspeitaram da dupla. Na revista do veículo, foram encontradas armas, dinheiro e cartões de crédito. Sendo que, em um deles, havia o endereço da residência assaltada.