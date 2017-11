Um desaparecimento nas águas da Lagoa dos Patos teve um desfecho feliz nesta sexta-feira (3). O empresário Raimundo da Silva Tavares, 54 anos, que estava sumido na região desde a tarde de quinta-feira (2), foi localizado na manhã desta sexta próximo à Ilha da Feitoria. Ele estava consciente e não apresentava ferimentos graves.

Tavares e mais oito amigos praticavam kitesurfe e saíram de São Lourenço do Sul em direção a Pelotas, no início da tarde de quinta. Logo após a partida, o empresário se distanciou do grupo em meio a fortes rajadas de vento que atingiam a região. Ele desapareceu no perímetro entre a Ilha da Feitoria e a praia do Laranjal.

Por volta das 17h30min de quinta, o desaparecimento de Tavares foi informado ao Corpo de Bombeiros de São Lourenço do Sul. A corporação realizou buscas na área até por volta das 23h30min, mas os agentes não conseguiram encontrar a vítima, segundo o sargento Marcelo Bandeira Tavares, subcomandante dos Bombeiros do município. A Marinha também foi avisada sobre o caso na noite de quinta.

— Ventava muito na região no momento do incidente. A água estava bem agitada. Isso fez com que a vítima se desprendesse do grupo — disse o sargento.

O comando do 5º Distrito Naval da Marinha destacou um helicóptero e um navio rebocador para participar das buscas no amanhecer desta sexta-feira. A Capitania dos Portos também enviou duas embarcações para auxiliar no serviço de salvamento.

Amigos de Tavares, com auxílio de motos aquáticas, e moradores locais também começaram a varrer a área onde o homem teria sido visto pela última vez. Por volta das 7h, o empresário foi localizado a cerca de 500 metros da costa, segundo os Bombeiros. O primeiro resgate foi realizado pelos companheiros de Tavares. Em seguida, a aeronave da Marinha deslocou o empresário até a Praia do Laranjal, onde uma ambulância do Samu o aguardava para atendimento médico.

Conforme informações preliminares, a vítima estaria usando colete salva-vidas. Aos socorristas, Tavares informou que sentia fortes câimbras nas pernas. Ele também apresentava quadro de hipotermia. A Marinha não soube informar para qual hospital o paciente foi encaminhado.