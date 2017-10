Um hidroavião caiu nas águas do Guaíba, em Porto Alegre, no fim da tarde desta segunda-feira (23). Conforme o Corpo de Bombeiros, no momento da ocorrência, apenas o piloto estava dentro da aeronave. O homem não sofreu ferimentos e não precisou ser encaminhado ao hospital. O incidente aconteceu próximo ao Iate Clube Guaíba, na Vila Assunção, Zona Sul, por volta das 17h30min.

Conforme informações preliminares repassadas pelos bombeiros, o piloto afirmou que estava no processo de decolagem quando observou problemas no funcionamento do motor da aeronave. Após essa constatação, o homem disse que acionou o colete salva-vidas e realizou um pouso forçado no Guaíba.

O piloto foi resgatado por velejadores que estavam próximos ao local do acidente. Os bombeiros auxiliaram no reboque e na condução da aeronave até o galpão onde ela fica no Iate Clube. O hidroavião, do modelo Super Petrel LS, teve peças danificadas na colisão.

Os bombeiros fizeram contato com a Aeronáutica para prestar informações sobre o caso. Como não teve feridos e nem danos mais significativos, não foi necessária averiguação do órgão no local.