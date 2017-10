O administrador do local, Silvio Castro, diz que a ideia agora é oferecer o restaurante para a realização de festas, reuniões e casamentos — além, claro, de continuar servindo almoço e janta sobre as águas do Guaíba. Também serão feitos alguns investimentos, como a ampliação da varanda para uma área de fumantes.

Com 400 metros quadrados, o Pérola Negra tem capacidade para receber 250 pessoas. As atividades do restaurante são autorizadas pelos bombeiros, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e pela Marinha para atuar em todo o Rio Grande do Sul.