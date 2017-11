A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e a Brigada Militar negaram, nesta sexta-feira (3), a presença de detentos ligados a facções na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) 2. Responsável pelo complexo penitenciário, a juíza Patrícia Fraga Martins havia informado na quinta-feira (2) que alguns presos com possíveis ligações com grupos criminosos tinham passado pela triagem realizada antes da ocupação do módulo. No domingo, dia 29, policiais militares assumiram de forma temporária, em uma força-tarefa, a penitenciária para permitir a retirada de presos que estavam sendo mantidos nas delegacias da Região Metropolitana, por conta da falta de vagas.