O governo do Estado cumpriu uma promessa importante nesta sexta-feira (3), ao anunciar nomeação de 480 agentes prisionais e administrativos para atuarem em presídios gaúchos. É um passo decisivo para a ocupação completa da segunda unidade da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan). A falta de servidores é o principal entrave para que os quatro blocos daquele complexo prisional sejam inaugurados. Até hoje, apenas o primeiro está com atuação plena. A segunda unidade está sendo viabilizada graças à colocação de PMs para reforçarem a guarda interna, de forma emergencial. Com isso, presos são retirados de delegacias.