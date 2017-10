Omar Freitas / Agencia RBS

A possibilidade de a Brigada Militar (BM) montar uma força-tarefa para atuar no complexo prisional de Canoas (Pecan) lembra a situação da Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas, e do Presídio Central de Porto Alegre, ambos geridos desde 1995 por militares. Criada no governo Antônio Britto, a Operação Canarinho tinha como objetivo frear fugas em massa de cadeias. Somente naquele ano, 49 detentos haviam escapado do Central, o que encorajou o Estado a designar policiais militares (PMs) para segurança externa e serviço de carceragem de detentos nas maiores casas de detenção do Rio Grande do Sul. Logo, a força-tarefa foi reduzida à PEJ e ao Central, casas prisionais onde a BM permanece até hoje.

Coator da ideia de deslocar PM's a Canoas, o Ministério Público vê nesta proposta uma solução emergencial e temporária para a superlotação das delegacias. O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais do MP, Marcelo Lemos Dornelles diz que a sugestão vem sendo discutida a algum tempo junto à Secretaria da Segurança Pública (SSP), principalmente por existir uma penitenciária vazia, enquanto policiais militares se vêm imobilizados custodiando presos em delegacias.

— Então, por qual motivo não colocar estes presos em local adequado? A penitenciária está desocupada por falta de agentes. E, nas delegacias, que são lugares impróprios, ficam os presos acompanhados de policiais. Na Pecan, precisaremos de menos PMs para fazer a custódia _ disse Dornelles, garantindo que a força-tarefa será temporária e em razão da urgência de resolução do problema.

Em condições estruturais degradantes, superlotado e dominado por facções, o Presídio Central de Porto Alegre abriga força-tarefa da BM há 22 anos. Mas, se depender do MP, a situação não irá se repetir em Canoas.

— Não vamos deixar a Pecan se tornar o Presídio Central. A SSP disse que até janeiro irá nomear agentes penitenciários para assumirem estas vagas — complementou Dornelles.

A SSP solicitou à BM que faça um estudo de viabilidade para atuação na Penitenciária de Canoas 2, explicou o subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Mario Ikeda. Os comandantes dos Batalhões de Polícia Militar de Porto Alegre e Região Metropolitana comunicaram seus subordinados, deixando a decisão de candidatarem-se ou não às vagas a cargo de cada um. A gratificação seria de aproximadamente R$ 2.300,00 por mês.

— Não está nada definido. Temos que ver se temos disponibilidade de efetivo, analisar a repercussão dentro da Brigada Militar e qual será o nosso trabalho lá — comentou Ikeda.

O coronel não confirmou a quantidade de PMs que deverá atuar em Canoas, mas garantiu que será inferior a 80, número médio de policiais que fazem a custódia de presos em delegacias de Porto Alegre e Região Metropolitana diariamente.

— Se isso realmente acontecer, vai ser bom para os presos e para os policiais. As condições para ambos são melhores lá do que nas delegacias ou dentro de viaturas — argumentou.

Um oficial da Brigada Militar confirmou que a lista de voluntários deve ser entregue até sexta-feira ao coronel. Conforme a fonte, somente do Comando de Policiamento Metropolitano serão destacados 12 brigadianos.

Presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul (Amapergs), Flávio Berneira faz campanha para impedir a ação. Ele pontua que 720 pessoas passaram no último concurso para agente penitenciário e aguardam nomeação para estas vagas.

— Antes de colocar a Brigada Militar lá, tem de chamar essas pessoas. É injustificável esta decisão. Primeiro nomeia os 720 concursados e depois busca outras alternativas se faltar pessoal — aconselhou.