A Coca-Cola Femsa venceu uma licitação da prefeitura para decorar o Mercado Público de Porto Alegre para o Natal deste ano, com gasto de R$ 150 mil. A proposta prevê balões, bandeiras, faixas e laços. As quatro entradas de acesso terão arcos nas cores vermelho e branco. Já no segundo piso, será instalada uma grande árvore natalina com a réplica de um globo de neve.