Preso em flagrante Notícia

Jovem de 24 anos é morto a tiros em Jari, na Região Central

De acordo com a Brigada Militar, suspeito do crime é vizinho da vítima. Eles teriam uma desavença. Este é o primeiro homicídio no município em pelo menos três anos

26/11/2024 - 12h19min Atualizada em 26/11/2024 - 12h19min Compartilhar Compartilhar