Os 480 agentes penitenciários e administrativos chamados pelo governo gaúcho vão trabalhar no Complexo Prisional de Canoas . A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado nesta sexta-feira (27), após o Estado confirmar ontem a contratação dos servidores.

Os trabalhadores aprovados em concurso realizado neste ano devem ter os nomes publicados no Diário Oficial do Estado na próxima segunda-feira (30). A partir daí, entregarão documentos e passarão por qualificação. A estimativa é de que os novos servidores públicos comecem a atuar no Complexo Prisional de Canoas em fevereiro. Do total, 450 trabalharão como agentes penitenciários e 30, como agentes administrativos.