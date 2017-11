Kevin Spacey está fora da série original da Netflix, "House of Cards". Horas após a empresa de streaming anunciar que não seguiria com novos episódios enquanto o ator estivesse no elenco, a produtora Media Rights Capital (MRC) anunciou, na noite de sexta-feira (3), a suspensão do norte-americano das filmagens. Ele é alvo de uma série de acusações de assédio sexual.