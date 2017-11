Ator de 58 anos está no centro de acusações de assédio sexual feitas por homens jovens Divulgação / IMDb

O pedido de desculpa de Kevin Spacey após Anthony Rapp acusá-lo de assédio sexual quando o rapaz tinha apenas 14 anos não freou o turbilhão de relatos que colocam abaixo a reputação do astro de House of Cards. Depois de Rapp manifestar-se ao Buzzfeed News em publicação veiculada no último dia 30, novos casos ventilados um após o outro pela imprensa parecem revelar o comportamento assediador de Spacey, que teria se tornado natural nos meios artísticos que frequenta — incluindo o set de filmagem da bem-sucedida série americana. Confira a cronologia dos casos:

30 de outubro

O ator Anthony Rapp, da série Star Trek: Discovery, revelou que, em uma festa realizada no apartamento de Spacey em 1986, quando Rapp era menor de idade e Spacey tinha 26 anos, ele teria sido carregado pelo ator e colocado em uma cama. Spacey, então, teria deitado em cima do menino, que conseguiu escapar.

— Ele estava tentando me seduzir. Eu tinha noção de que ele estava querendo investir em mim sexualmente — revelou Rapp.

Horas depois da revelação de Rapp surgiu a segunda acusação pública de assédio contra Spacey, feita pelo ator Roberto Cavazos. Em relato no Facebook, Cavazos disse ter sido vítima das investidas sexuais quando Spacey era diretor artístico de um teatro chamado Old Vic, em Londres. Segundo Cavazos, o comportamento de Spacey, que liderou a casa de 2004 a 2015, era conhecido por todos que frequentavam o local e já havia até se tornado piada.

"Era tão comum que até se tornou uma piada local (de muito mau gosto). Já não me lembro quantas pessoas me contaram a mesma história: Spacey convidava-os a encontrar-se com ele para 'conversar sobre a carreira'. Quando chegavam ao teatro, Spacey tinha preparado um piquenique com champanhe sobre o palco, maravilhosamente iluminado", detalhou Cavazos, dizendo não que ficaria surpreso se as denúncias contra Spacey fossem tão numerosas quanto as feitas contra o produtor Harvey Weinstein.

Além do pedido de desculpa feito a Rapp, relacionando o esquecimento do caso com a possibilidade de estar bêbado no momento em que teria assediado o menino em 1986, Spacey fez uma revelação polêmica, que acabou sendo duramente criticada. No Twitter, logo após se desculpar, admitiu pela primeira vez em sua carreira de 30 anos no cinema que era homossexual. Vozes de Hollywood entenderam a atitude como uma tentativa de suavizar o relato de assédio feito por Rapp.

No mesmo dia, a organização que cede os prêmios Emmy anunciou que Spacey não receberia o International Emmy Founders Award 2017, homenagem especial que seria dada ao ator até o final do ano.

Kevin Spacey no filme "A Difícil Arte de Amar", de 1986 Divulgação / IMDb

31 de outubro

As acusações contra Spacey seguiram aumentando no segundo dia após os primeiros relatos. O site Radar trouxe o caso de um cineasta chamado Tony Montana, que disse ter sido apalpado por Spacey em um bar de Los Angeles, em 2003.

— Ele estava me dizendo para ir com ele para outro lugar. Ele colocou a mão nas minhas partes íntimas e me apalpou — contou Montana.

Surgiu, neste dia, o rumor de que a Netflix iria suspender temporariamente as gravações da sexta temporada de House of Cards. Além disso, o serviço de streaming anunciou que o sexto ano será o último de sua primeira produção original. De acordo com o site TV Line, a decisão já havia sido tomada meses antes e não teria relação com o escândalo na qual o astro principal da série estava envolvido.

1º de novembro

O jornal The Guardian entrou em contato com o teatro Old Vic, dirigido por Spacey durante 11 anos, e a casa alegou não ter recebido queixas contra seu antigo colaborador, mas expressou "profunda consternação" com os relatos e abriu um canal de reclamações confidenciais caso mais pessoas queiram denunciar. Na mesma publicação, o jornal trouxe o caso de um barman que, após supostamente ter sido assediado por Spacey, recebeu um relógio do ator como forma de mantê-lo calado sobre o caso.

A CNN divulgou a declaração de uma agente do ator, chamada Staci Wolf, que disse que Spacey estava em busca de tratamento após as acusações de assédio. O tipo de ajuda, porém, não foi detalhado. A agente também disse à CNN que estava se afastando de Spacey.

2 de novembro

Acompanhando o caso, a CNN trouxe o relato de oito pessoas que trabalharam com Spacey nas filmagens de House of Cards, da Netflix, e detalhou duas situações de assédio que teriam ocorrido com pessoas da produção. As versões caracterizam o comportamento de Spacey como "predatório" dentro do set de gravações, agravado por comentários "tóxicos e cruéis" direcionados a homens jovens, segundo a publicação.

De acordo com o canal CNN, set de gravações de "House of Cards" era um ambiente tóxico devido às investidas sexuais de Spacey Netflix / Divulgação

— Era um ambiente tóxico para homens jovens que tinham que interagir com ele — definiu uma das fontes ouvidas pelo canal de comunicação.

Em condição de anonimato, um assistente disse que Spacey o apalpou contra a sua vontade quando foi designado a acompanhar o ator de carro até o set de filmagem da série. Era Spacey quem dirigia, e mesmo assim teria tocado no funcionário.

— Fiquei em estado de choque. Ele era um homem em uma posição muito poderosa, e eu era alguém muito abaixo na cadeia alimentar — revelou.

Outro colaborador ouvido pela CNN disse que foi tocado por Spacey "de modo estranho", com massagens nos ombros que o deixavam desconfortável. O homem, contudo, não teria tido coragem de pedir ao astro que parasse.