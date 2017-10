Kevin Spacey como Frank Underwood em "House of Cards" Netflix / Divulgação

Estrela de House of Cards, da Netflix, o ator Kevin Spacey se manifestou sobre a acusação de ter assediado um adolescente há mais de 30 anos. O artista usou sua conta no Twitter para se desculpar pelo ocorrido e, logo após, revelar que é gay. No texto, ele diz que "escolhe viver agora como um homem gay".

As acusações contra Spacey foram feitas somente agora pelo ator de Star Trek Anthony Rapp que, à época, tinha 14 anos de idade. Rapp relatou que Spacey o convidou para uma festa e aparentava estar bêbado, quando o suposto incidente ocorreu. Em entrevista ao BuzzFeed News, o ator, agora com 46 anos, contou que estava sentado na beira de uma cama, após uma festa ocorrida no apartamento de Spacey, em 1986, quando o vencedor do Oscar, hoje com 58 anos, entrou no quarto.

– Ele me carregou no colo como um noivo carrega a noiva. Mas eu não me afastei inicialmente, porque estava me perguntando: "o que está acontecendo?". Ele, então, se deitou em cima de mim – disse Rapp.

– Ele estava tentando me seduzir. Eu tinha noção de que ele estava querendo investir em mim sexualmente – acrescentou o ator, que disse ter conseguido ir ao banheiro e escapar.

Rapp explicou nas redes sociais que se sentiu motivado a revelar a história após o escândalo envolvendo o poderoso produtor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado por mais de 50 mulheres de estupro e assédio sexual. Weinstein nega as acusações de sexo não consentido.

– Eu revelei a minha história, apoiado nos ombros das corajosos homens e mulheres que têm decidido falar – disse, no Twitter.

Em nota, Kevin Spacey, que tinha 26 anos quando o suposto incidente ocorreu, disse estar "horrizado" pelo relato. O artista afirmou que não se lembra do encontro.

– Mas se eu tiver me comportado da forma como ele descreve, devo a ele as mais sinceras desculpas pelo que teria sido um comportamento etílico inapropriado – afirmou no texto.

Spacey também falou sobre sua vida pessoal. Ele revelou que já se relacionou com homens e mulheres.

– Essa história me encorajou a lidar com outras questões da minha vida. Eu sei que há histórias sobre mim por aí, algumas alimentadas pelo fato de eu ser tão cuidadoso com minha privacidade. As pessoas mais próximas a mim sabem que, na minha vida, tive relacionamentos com homens e mulheres – ressaltou.

– Amei e tive relacionamentos românticos com homens, ao longo da minha vida, e escolhi hoje viver como um homem gay. Quero lidar com isso de forma honesta e aberta, e isso começa comigo examinando meu próprio comportamento – explicou.