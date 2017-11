O ator mexicano Roberto Cavazos escreveu no Facebook que encontrou Kevin Spacey num bar de um teatro em Londres, do qual Spacey foi diretor artístico até 2015, e o ator tentou lhe apalpar contra sua vontade. "Era a coisa mais comum esse cara tentar apalpar qualquer um que aparecesse. Eu não suportei, mas conheço algumas pessoas que estavam receosas de parar", escreveu.

O cineasta Tony Montana fez a terceira acusação contra Spacey. Ele disse que o astro lhe apalpou num bar em Los Angeles em 2003. "Eu fui ao bar pedir um drink e Kevin chegou em mim e me abraçou", disse ele ao site Radar. "Ele estava me dizendo para ir com ele, para outro lugar. Ele colocou a mão nas minhas partes íntimas e me apalpou."