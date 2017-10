Mais um nome famoso na televisão está sendo acusado de violência sexual. O astrofísico Neil deGrasse Tyson , conhecido pela série Cosmos , está sendo acusado por uma ex-colega de faculdade de tê-la estuprado. De acordo com Tchiya Amet , Neil a violentou em 1984, quando ambos estudavam na Universidade do Texas, nos Estados Unidos.

Tchiya afirma que, ao chegar no apartamento de Neil, ele lhe ofereceu água e a próxima coisa da qual ela se recorda após ingerir a bebida é de vê-lo no corredor, no dia seguinte. Ainda em seu relato, ela afirma que o astrofísico a drogou com ácido gama-hidroxibutírico, conhecido como a "droga do abuso" e a estuprou.