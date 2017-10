Manchetes

- Quatro dias após o temporal que provocou estragos em diversas regiões do Estado, o Rio Grande do Sul ainda registra pontos isolados sem luz.

- A Polícia Federal concluiu o inquérito da Operação Acrônimo e indiciou oito pessoas, entre elas o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e a primeira-dama de Minas Gerais Carolina Oliveira, mulher do governador Fernando Pimentel, do PT.