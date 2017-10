À espera do encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) nesta semana, os economistas do mercado financeiro elevaram suas projeções para o IPCA (índice oficial de preços) neste ano. O Relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (23) pelo Banco Central (BC), mostra que a mediana para o IPCA em 2017 foi de 3,00% para 3,06%. Há um mês, estava em 2,97%.

Já a projeção para o índice de 2018 permaneceu em 4,02%, ante 4,08% de quatro semanas atrás.

Na prática, as projeções de mercado divulgadas nesta segunda no Focus indicam que a expectativa é de que a inflação fique levemente acima do piso da meta, de 3,0%, em 2017. O centro da meta para este ano e o próximo é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (inflação de 3,0% a 6,0%).

Em 21 de setembro, o BC havia atualizado no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) suas projeções para o IPCA: 3,2% em 2017, 4,3% em 2018, 4,2% em 2019 e 4,1% em 2020.

PIB

O mercado financeiro elevou levemente sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017. A expectativa de alta para o PIB deste ano foi de 0,72% para 0,73%. Há um mês, a perspectiva estava em 0,68%.

Para 2018, o mercado manteve a previsão de alta do PIB, de 2,50%. Quatro semanas atrás, a expectativa estava em 2,30%.

Selic

As projeções para a Selic (a taxa básica de juro) para o fim de 2017 e para 2018 foram mantidas em 7,00% ao ano. Há um mês, estavam no mesmo patamar.

Em 21 de setembro, o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) havia reforçado a mensagem de que o Banco Central (BC) pretende reduzir o atual ritmo de cortes da Selic. Após ter cortado o juro em 1 ponto porcentual no início de setembro, de 9,25% para 8,25% ao ano, o BC indicou a intenção de, nesta semana, promover corte mais moderado.

No Focus de hoje, a Selic média de 2017 seguiu em 9,84% ao ano. Essa era a projeção há um mês. No caso de 2018, a Selic média foi de 7,00% para 6,94%, ante 7,00% de quatro semanas atrás.

Câmbio

A projeção para a cotação da moeda americana no fim de 2017 foi de R$ 3,15 para R$ 3,16. Há um mês, também estava em R$ 3,16. O câmbio médio de 2017 seguiu em R$ 3,17, mesmo porcentual de um mês antes.