Obras da rede de esgoto no centro de Caxias do Sul mudam trânsito neste domingo

O Samae irá realizar obras para a ampliação da rede de esgoto sanitário no centro de Caxias do Sul . O início das atividades, previsto para começar na manhã deste sábado (25), foi transferido para o domingo (26) . Conforme a autarquia, a mudança ocorre devido à previsão de chuva para o sábado.

Durante as obras, alguns trechos da Rua Treze de Maio ficarão totalmente bloqueados. São eles o cruzamento com as ruas Assis Brasil, Vinte de Setembro, Vereador Mario Pezzi e Ernesto Alves. O prazo de conclusão dos trabalhos é de dois dias, dependendo das condições climáticas.