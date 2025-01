São Francisco de Paula terá estacionamento rotativo a partir de fevereiro

O sistema de estacionamento rotativo entrará em operação em São Francisco de Paula a partir do dia 5 de fevereiro . Segundo a prefeitura, o objetivo do serviço é organizar o uso das vagas de estacionamento nas vias públicas, especialmente nas áreas com maior circulação de veículos.

Com o início da área azul, os motoristas que utilizarem as vagas de estacionamento nas ruas incluídas no sistema deverão adquirir um ticket nos terminais ou pelo app SigaPay, cujo valor varia de acordo com o tempo de permanência. As tarifas variam de R$ 1 para 30 minutos, R$ 2 para uma hora, R$ 3 para uma hora e meia e R$ 4 para duas horas.