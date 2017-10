A Fifa entrega nesta segunda-feira (23) o prêmio The Best. Em Londres, às 16h30min (de Brasília), o evento que está em sua segunda edição irá apontar qual foi o melhor jogador de futebol da última temporada. Os concorrentes entre os homens são Cristiano Ronaldo (português, do Real Madrid), Lionel Messi (argentino, do Barcelona) e Neymar (brasileiro, do PSG).