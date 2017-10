Marcelo Martins / Gaúcha SM

A manhã desta segunda-feira (23) é de mobilização por parte de educadores e de integrantes do 2º Núcleo do Cpers/Sindicato em Santa Maria, no centro do Estado. O grupo, com pouco mais de 50 pessoas, impede o acesso ao prédio da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ª CRE), que fica na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade.

A mobilização teve início por volta das 7h e deve se estender durante o dia, conforme Rafael Torres, diretor do 2º Núcleo do Cpers. O ato é contra o parcelamento dos salários dos servidores do Executivo estadual e também contra a transferência de alunos de escolas que estão em greve para outras que estejam funcionando normalmente.

Na 8ª CRE trabalham, ao todo, 70 servidores. O coordenador da 8ª CRE, José Luis Eggres, disse a GaúchaZH que reconhece o movimento do Cpers como legítimo, mas lamenta que os servidores da coordenadoria não possam exercer suas atividades nesta segunda.

_ Por nós, estaríamos trabalhando. Mas, infelizmente, estamos sendo impedidos. Sobre a pauta apresentada é preciso, primeiro, destacar que o Estado não vai remanejar alunos. Mas, sim, vamos disponibilizar a possibilidade de acomodar alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio.

Do lado do 2º Núcleo do Cpers, Rafael Torres afirma que a mobilização em frente ao prédio da 8ª CRE é uma forma de dar um recado ao governo do Estado:

_ Aqui, neste prédio (da 8ª CRE), temos a representação do governo do Estado. Estamos fazendo uso de um direito que é nosso: o da mobilização e de chamar a atenção da sociedade para os desmandos de um governo que impõe práticas terroristas ao funcionalismo.

Números

A 8ª CRE afirma que em Santa Maria há 10 escolas em greve e outras três em municípios da região. Em Santa Maria, há 41 escolas e outras 104 pelo centro do Estado. A 8ª CRE abrange Santa Maria outras 22 cidades.