A reação do Cpers ocorre um dia após a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) definir o novo calendário escolar para o ano de 2017. Mesmo com a paralisação ainda em curso, o Executivo gaúcho estabeleceu que o ano letivo deverá terminar em todas as escolas estaduais até 14 de janeiro de 2018.

Para a Seduc, a mobilização do Cpers está enfraquecida. No último levantamento do governo, 70% dos colégios já estão com a rotina normalizada. O comando de greve, porém, reitera que a adesão à paralisação segue forte e que os educadores continuam fora das salas de aula em protesto contra o parcelamento dos salários.