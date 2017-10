A prefeitura de Santa Maria decretou na manhã desta segunda-feira (23) situação de emergência em função dos danos causados pelo temporal da semana passada. Até o momento, os prejuízos calculados na cidade chegam a quase R$ 6 milhões. Mas, de acordo com a administração municipal, esses valores podem aumentar, já que o levantamento ainda não é completo.

Ao todo, 1,3 mil famílias tiveram danos nas residências pelo forte vento da madrugada de quinta-feira (19). Segundo o Executivo, levando em conta esse total de famílias e, de acordo com um cálculo parcial, estima-se que seriam necessárias cerca de 25 mil telhas para serem destinadas à comunidade, o que teria um custo de cerca de R$ 200 mil. Além disso, foram mais de 120 postes danificados, o que representa um custo de cerca de R$ 600 mil.

E o vendaval trouxe prejuízos também em prédios de responsabilidade do Estado, como escolas. O levantamento dos órgãos estaduais, apresentado pela prefeitura, contabiliza que os danos só nesses locais chegariam a R$ 5 milhões.

Nesta-terça-feira (24), o prefeito irá a Porto Alegre fazer a entrega do decreto ao governador José Ivo Sartori e ao Coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Alexandre Martins. A administração também já solicitou o apoio do Governo Federal com relação à destinação de verbas.