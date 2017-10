A situação mais preocupante ocorre em Dom Pedrito, na Campanha, onde foi registrada a morte. Na cidade, 20 famílias estão desabrigadas e seis desalojadas. Na quinta-feira (19), um homem de 67 anos desapareceu ao tentar atravessar a cavalo um córrego no interior do município. Conforme o Corpo de Bombeiros de Dom Pedrito, a vítima foi levada pelas águas e encontrada apenas 15 horas depois, já na manhã de sexta-feira (20). O fato foi divulgado neste sábado pela Defesa Civil como a primeira morte relacionada mau tempo desta semana no Rio Grande do Sul.