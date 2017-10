Fernando Gomes / Agencia RBS

Os ventos com velocidades superiores a 100 km/h que atingiram Santa Maria na madrugada desta quinta-feira (19) derrubaram árvores, destruíram casas, destelharam prédios públicos e deixaram a área central do município às escuras. Após a ventania, moradores passaram o dia percorrendo a cidade para calcular os estragos.

Segundo a prefeitura, as rajadas levaram as telhas de ao menos 1,2 mil residências, especialmente nos bairros Alto da Boa Vista, Nova Santa Marta e Passo D’Areia. Parte das redes de telefone e internet foram comprometidas, deixando os santa-marienses sem comunicação.

O temporal ainda provocou danos em escolas e cancelou as atividades em 53 instituições municipais, deixando 13,6 mil alunos sem aula. Dezoito unidades de saúde também tiveram o funcionamento prejudicado – no Pronto-Atendimento Patronato, um dos principais da região, um gerador precisou ser acionado para a manutenção do serviço.

Pela cidade, placas de zinco reviradas e raízes à mostra indicavam a intensidade dos ventos. Na Praça Saldanha Marinho, na área central, galhos cobriram o tradicional chafariz. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas chegaram a 94 km/h no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Já a medição da Base Aérea indicou a velocidade de 120 km/h na região do aeroporto.

Na pista do terminal, um avião monomotor particular, que estava amarrado por cordas ao solo, virou, mesmo pesando mais de uma tonelada. Uma aeronave da empresa Azul, que decolaria rumo a Porto Alegre pela manhã, também se deslocou de sua posição original. Às autoridades, nenhuma informação sobre feridos foi repassada.

– Rezei a noite toda. Foi muito assustador – resumiu a comerciante Carmen Chaves, 53 anos.

No Presídio Estadual de Santa Maria, a tempestade derrubou a caixa d’água que abastece o local. Técnicos da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) foram chamados às pressas, devido ao receio de motim. Nem mesmo os prédios do Fórum, da central de operações da Brigada Militar (BM) e da unidade de terapia ocupacional da UFSM resistiram.

Homens do Batalhão de Operações Especiais (BOE) ficaram presos na sede da instituição após árvores bloquearem os acessos da sede e tiveram de ser socorridos pelos bombeiros. Na Avenida Nossa Senhora das Dores, a cobertura de um posto de combustíveis desabou, destruindo sete carros estacionados. Proprietário do estabelecimento, José Roberto Aires, 49 anos, calcula prejuízo de R$ 200 mil somente para o conserto do telhado.

– Fiquei assustado porque pensei que pudessem ter pessoas embaixo. O dano material é o de menos – disse Aires.

Conforme a RGE Sul, 70% da área urbana da cidade ficou sem luz. Para suprir a demanda de atendimento, a concessionária teve de acionar reforços da Região Metropolitana e do Vale do Sinos. Devido à ausência de energia elétrica, parte do comércio sequer abriu as portas durante o dia.

Professor de meteorologia na UFSM, Ernani Nascimento classifica o fenômeno como um conjunto de tempestades que, ao passar sobre Santa Maria, provocou as rajadas intensas:

– Existe a possibilidade de uma das tempestades ter gerado um fenômeno mais localizado, como micro explosão, mas ainda não temos elementos para fazer essa afirmação.

O vendaval começou com uma primeira rajada seca por volta das 3h30min. Em seguida, os ventos retornaram na companhia da chuva, que durou até o fim da manhã. Na cidade vizinha de Santiago, conforme o Inmet, a velocidade da ventania atingiu 108 km/h.

Dentre os estragos, a maioria concentrou-se em áreas da periferia de Santa Maria. Ainda na madrugada, prefeitura, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil montaram uma força-tarefa para atender aos chamados da população. Foram distribuídas 1,2 mil lonas – que somam 26 mil metros quadrado – e registradas 258 ocorrências, entre remoção de árvores e desobstrução de ruas.

– Nunca havia presenciado ventos dessa intensidade – afirmou o prefeito, Jorge Pozzobom (PSDB), enquanto acompanhava o trabalho das equipes de socorro.

Na Avenida Liberdade, no bairro Passo D’Areia, três árvores caíram sobre uma casa onde estavam cinco pessoas. O desabamento destruiu por completo as paredes de madeira da residência.

– Estava vendo TV no quarto quando senti um vento forte que abriu uma fresta entre a madeira. Levantei, mas nem consegui abrir a porta. Tive de quebrá-la para conseguir sair – conta um dos moradores, Alisson Trindade, 18 anos.

À tarde, bombeiros trabalharam para retirar os galhos sobre a construção, com o auxílio de uma retroescavadeira. Depois do incidente, um dos 15 cachorros da família desapareceu sob os escombros.

– A árvore caiu para trás e matou a minha cadela. Se caísse para o outro lado, tinha me matado – lamenta a dona de casa Luanda Severo, 18 anos.

