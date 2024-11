Seis turistas mochileiros morreram no mesmo hostel no Laos, no sudeste asiático, nas últimas semanas. A suspeita das autoridades locais é de que eles tenham sido contaminados com metanol, um tipo de álcool utilizado em produções industriais, como solventes e acetonas — comumente encontrado em bebidas destiladas produzidas de forma caseira e ilegal, segundo a BBC.