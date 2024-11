No Uruguai, direita mostra que é possível ser digno na derrota

Ainda contavam-se votos na eleição para a presidência do Uruguai quando o candidato governista Alvaro Delgado reconheceu a vitória de Yamandu Orsi, apoiado pelo ex-presidente Pepe Mujica, uma lenda na América Latina com seu jeito simples e suas frases poderosas. Se Delgado tivesse vencido, Orsi por certo faria o mesmo. Porque o Uruguai conseguiu ser a exceção em uma América Latina cada vez mais incivilizada, com as relações políticas afetadas pela radicalização e pela desconstrução dos adversários.