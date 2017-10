Manchetes

- A Prefeitura de Porto Alegre fará hoje o depósito da primeira parcela da folha de outubro no valor de R$ 1,9 mil, o que cobre 26 por cento dos servidores.

- O governo do estado paga hoje os salários integrais da folha de outubro de quem ganha até R$ 2 mil reais, o que cobre 47% do funcionalismo do executivo.