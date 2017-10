Porto Alegre recebe uma novidade na área da saúde nesta terça-feira (31). O Hospital Moinhos de Vento inaugura um novo prédio que amplia a sua capacidade de atendimento em mais cem leitos, que se somam aos 380 já existentes. A estrutura, localizada na Rua Dr. Vale, tem 9,3 mil metros quadrados e conta com 48 leitos de internação, 17 de UTI e 18 para clientes Unique Moinhos. Na construção, um andar foi reservado para o Centro de Terapia Onco-Hematológica, para transplantes de medula óssea e tratamento de pessoas com leucemia, por exemplo.

Com projeção inicial de R$ 100 milhões, o investimento custou R$ 112 milhões e deve beneficiar 5 mil pacientes por ano, entre convênios e particulares. A inauguração ocorre no mês em que o hospital completa 90 anos. A cerimônia está marcada terça-feira (31), às 17h30min, no bistrô do hospital.