Um homem invadiu uma residência no bairro Copas Verdes, em Erechim, região norte do estado, por volta das 23h desta segunda-feira (30). As informações da Brigada Militar são de que ele disparou contra três pessoas. Um homem de 37 anos morreu no local e, o seu filho de sete anos, não resistiu aos ferimentos no Hospital Santa Terezinha em Erechim.