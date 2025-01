Romeno incendiou a casa da ex após atacar funcionários em Balneário Camboriú (SC). Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina / Divulgação

Michael Luciano Borzas, romeno de 20 anos suspeito de matar um homem e ferir uma mulher em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, foi incluído na lista de procurados da Interpol, segundo apurado pelo g1.

Segundo a polícia catarinense, o homem invadiu a casa da ex-companheira, matou a tiros um homem de 28 anos que trabalhava como caseiro no local, atingiu também outra funcionária, que sobreviveu, colocou fogo no imóvel e fugiu da cidade. O caso aconteceu na segunda-feira (20).

A ex-namorada do suspeito, que segundo a polícia, seria o alvo dele, não estava na residência no dia do crime. Ela estaria fugindo de Borzas, que vinha ameaçando ela pois estaria insatisfeito com o fim do relacionamento.

Um dia antes do ataque, a Justiça deferiu um mandado de prisão preventiva contra ele por ter quebrado uma medida protetiva que a ex tinha contra ele, devido à ameaça e tentativa de homicídio.

Buscas

A Polícia Civil afirmou que a ex-namorada do suspeito e a vítima que sobreviveu já foram ouvidas. A mulher que foi baleada relatou à polícia como ocorreu o crime.

A investigação do caso está em andamento e, de acordo com a polícia, as equipes estão nas ruas em diligências para prender o suspeito. Coleta de imagens e identificação de testemunhas também são ações que estão sendo realizadas pela polícia para elucidar os fatos.

"As buscas pelo autor dos fatos continuam e, no momento, não serão repassadas informações para não atrapalhar o trabalho policial." informaram as autoridades.

Leia Mais Nego Di é autorizado pela Justiça a residir em Santa Catarina

O suspeito

Borzas nasceu nos Estados Unidos, mas se mudou para a Romênia muito cedo e chegou a morar na Noruega.

Ele veio ao Brasil conhecer a mulher com quem teve um breve relacionamento. Os detalhes sobre o caso não foram informados, mas de acordo com o g1, a polícia afirmou que o jovem "se revelou muito ciumento".