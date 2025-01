Mulher é presa em flagrante por armazenar drogas na zona norte de Porto Alegre

Uma mulher de 36 anos, sem identidade divulgada, foi presa em flagrante por armazenamento de drogas fracionadas para venda nesta sexta-feira (24). A suspeita supostamente guardava entorpecentes como maconha, crack e cocaína, que eram vendidas em pontos do bairro Santa Rosa de Lima , na zona norte de Porto Alegre.

Os policias do 1º Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigaram a suspeita por uma semana, após uma denúncia. Segundo o delegado Gabriel Borges, a mulher tem antecedentes por tráfico de droga e ocupava um imóvel na região, onde armazenava os entorpecentes. De acordo com a denúncia, a suspeita residia com a família para não chamar atenção das autoridades policiais.