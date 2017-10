Manchetes

- O local em que cada candidato fará o Enem em cinco e 12 de novembro já está disponível no cartão de confirmação, no site do Exame.

- Mais uma obra que precisa ser realizada para concluir a duplicação da RS-118 ganhou fôlego para sair do papel.

- O Tribunal de Justiça do Estado condenou o prefeito de Santo Antônio das Missões, Puranci Barcelos dos Santos, do PP, a seis anos e sete meses de prisão em regime semiaberto e à perda do mandato.

- A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aceitou denúncia do Ministério Público contra o prefeito de São Leopoldo. Ary Vanazzi, do PT, é acusado de desviar R$ 487 mil em 2008 ao contratar, por licitação, uma empresa de limpeza e serviços gerais com valor 15% acima do que o preço de referência.

- O presidente Michel Temer afirmou hoje que irá fazer alterações na portaria que mudou as regras sobre trabalho escravo.

- O Índice Geral de Preços - Mercado, o IGP-M, usado no reajuste de aluguéis entre outros contratos, registrou inflação de 0,3% na segunda prévia de outubro.

- Puxado principalmente pelos preços dos combustíveis, o IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial, ficou em 0,34% em outubro, após registrar alta de 0,11% em setembro.

- A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público concluiu a investigação da Operação Casa Branca e denunciou oito pessoas por lavagem de dinheiro e por organização criminosa instalada dentro do Departamento de Esgotos Pluviais, o DEP.

- Tiroteio e mortes em escola de Goiânia. Segundo as primeiras informações, duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas.

- A Secretaria Nacional de Segurança Pública e Polícia Civil fazem operação hoje para combater a pedofilia em 24 Estados e Distrito Federal.

- Subiu para 48 o número de municípios que contabilizam estragos provocados pelo temporal que atingiu o Estado na madrugada dessa quinta-feira.

- A construção civil voltou a gerar empregos formais no Rio Grande do Sul pelo segundo mês consecutivo.