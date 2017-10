Jocimar Farina

Mais uma obra que precisa ser realizada para que a duplicação da RS-118 seja concluída ganhou fôlego para, enfim, sair do papel. Foi publicado nesta sexta-feira (20) o edital para construção do viaduto sobre a Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, em Sapucaia do Sul.

O governo gaúcho prevê gastar até R$ 12,1 milhões com a travessia, que terá extensão de 200 metros. A obra deverá ser realizada em até 300 dias. As propostas serão recebidas em 21 de novembro. Vencerá a disputa quem propor construir o viaduto com o menor preço.

Outras duas licitações estão sendo concluídas e as vencedoras deverão assinar contrato para começar as obras em breve. Uma delas é a construtora Sultepa, que irá duplicar 10 quilômetros da rodovia, entre os quilômetros 11 e 21 em Gravataí. A obra irá custar R$ 47,2 milhões. A outra é a construtora Premold, que irá construir uma elevada sobre o poliduto da Transpetro, ao custo de R$ 4,1 milhões.

A duplicação dos 22 quilômetros da RS-118 começou em julho de 2006. As obras pararam em novembro de 2014 e só foram retomadas em 2017. De janeiro até julho, o governo repassou às construtoras R$ 11 milhões. Os recursos estão saindo do Tesouro do Estado.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) ainda precisa realizar as seguintes licitações para poder concluir a duplicação: