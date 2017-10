Preço do gás de cozinha subiu 5,72% em outubro, segundo o IBGE Jean Pimentel / Agencia RBS

Com variação de 0,34% em outubro, a prévia da inflação acumula avanço de 2,25% nos primeiros 10 meses de 2017, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa o menor resultado acumulado para o mês desde 2006, quando o Índice Nacional de Preços ao consumidor Amplo — 15 (IPCA-15) registrava subida de 2,22%.

Apesar do cenário histórico de baixa, o IPCA-15 acelerou na comparação com setembro, quando era de 0,11%. Em 12 meses, a prévia da inflação no Brasil tem alta de 2,71%, acima do acumulado de 2,56% até setembro.

Segundo os números divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (20), a alta da prévia da inflação em outubro foi influenciada pelo aumento de 5,72% dos custos com gás de botijão e pela subida de 1,29% dos preços dos combustíveis de veículos.

Em outubro, os preços das passagens aéreas voltaram a subir, mas com menor intensidade na comparação com setembro: de 21,3% no mês passado para 7,35%. As altas nos custos com gasolina e passagens aéreas explicam o avanço de 0,6% nos custos com transportes em outubro, abaixo da prévia da inflação para o grupo em setembro (1,25%).

O preço dos alimentos caiu 0,15% neste mês, segundo o IBGE. As principais quedas foram registradas entre itens como alho (-9,88%), feijão-carioca (-5,95%), açúcar cristal (-3,63%) e leite longa vida (-3,52%). No lado das altas, se destacam as carnes (0,54%) e as frutas (1,40%).

Confira a variação de preços nos principais grupos que atuaram na alta de 0,34% do IPCA-15 em outubro:

Alimentação e Bebidas: -0,15%

Habitação: 0,66%

Artigos de Residência: -0,13%

Vestuário: 0,48%

Transportes: 0,6%

Saúde e Cuidados Pessoais: 0,54%

Despesas Pessoais: 0,5%

Educação: 0,01%

Comunicação: 0,48%