142 mil imóveis ainda estão sem luz no Estado em função dos estragos provocados pelo temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada de quinta-feira (19). Apesar da redução de mais de 30 mil pontos na última noite, a região que contabiliza mais prejuízos ainda é a área de concessão da RGE Sul, onde 112,6 mil locais estão sem energia elétrica.

De acordo com a Defesa Civil, mais de 1,7 mil residências foram danificadas pelos fortes ventos em 28 municípios. A cidade mais afetada foi Santa Maria, onde 900 casas foram destelhadas. Há cidades prejudicadas no Vale do Taquari, nas Missões, no Norte, na Serra, na Central e na Fronteira Oeste.