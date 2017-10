Félix Zucco / Agencia RBS

Pelo menos na segunda metade da atual década, outubro tem sido um mês de volumes consideráveis de chuva no Rio Grande do Sul. As comportas do cais Mauá chegaram a ser fechadas em 2015 em decorrência do nível do Guaíba. Em 2017 o ciclo se repete. Desta vez, segundo a Somar Meteorologia, os maiores acumulados estão nas faixas nordeste e noroeste (entre 200 e 250 milímetros). Contudo, não há diferenças significativas em relação a 2016 na maior parte do Estado.

O leve aumento nas precipitações é causado pela passagem de mais frentes frias que no ano anterior. Na região central do Rio Grande do Sul, onde cidades como Santa Maria sofreram com temporais, o volume foi mais expressivo no ano passado (entre 150 e 200 milímetros) do que neste ano (variação entre 100 e 150 milímetros).

Quanto à frequência de chuvas, os maiores acumulados começaram a ocorrer de forma mais frequente nos últimos sete dias, mas isso não indica nenhum padrão especifico. O maior volume acumulado, até o momento, é em Porto Alegre (268mm), de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A média história de precipitações na cidade, de 1985 a 2016, é de aproximadamente 135mm.

Para os próximos dias, ainda são esperados acumulados elevados, mas a partir da semana que vem a chuva ficará um pouco mais fraca. Mesmo assim, em razão da grande quantidade de água que está retida no solo por causa das chuvas recentes, é preciso cuidado. Não são descartados deslizamentos e transtornos, mesmo com chuvas amenas.

Os maiores acumulados

Porto Alegre - 268mm

Canoas - 230mm

Cruz Alta - 214mm

Caxias - 184mm

Santa Maria - 190mm

Rio Grande - 144mm

Uruguaiana - 67mm

Média histórica

Porto Alegre - 135,23mm

Cruz Alta - 175,83mm

Caxias - 164,49mm

Santa Maria - 181,59mm

Rio Grande - 101,43mm

Uruguaiana - 172,11mm

Fonte: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)

Previsão para os próximos dias

Sexta-feira (20)

Continua a previsão de chuva. Porém, desta vez, a chuva mais volumosa se concentra na faixa noroeste. Apenas o extremo sul do estado é que terá tempo firme.

Sábado (21)

A chuva volta a se espalhar por todo o estado, trazendo volumes altos e descargas elétricas. Como já faz um tempo que está chovendo e os acumulados de água no solo já estão altos, aumenta as condições para transtornos decorrentes das próximas chuvas.

Domingo (22)

A área de chuva se concentra apenas no extremo norte do estado, deixando as demais áreas com tempo firme e as temperaturas vão subindo gradativamente.