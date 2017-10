Estragos foram registrados em Cruz Alta Amauri Rodrigue / Rádio Cruz Alta

Trinta e nove municípios enfrentam problemas causados pelo temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre a noite passada e a madrugada desta quinta-feira (19). Os maiores estragos estão concentrados no Vale do Taquari, nas Missões, no Norte, na Serra, na região Central e na Fronteira Oeste.

Conforme balanço da Defesa Civil, 1.746 residências foram atingidas pelos fortes ventos em 28 municípios. A cidade mais afetada foi Santa Maria, onde 900 casas foram destelhadas. No aeroporto, que fica a 10 quilômetros do centro da cidade, as rajadas de vento de 90 km/h fizeram com que um avião de pequeno porte acabasse virando.

Houve queda granizo em Santana do Livramento — que registrou pedras de gelo de tamanho considerado de grande proporção —, Alegrete, Canguçu e São Francisco de Assis.

Na manhã desta quinta-feira, a Defesa Civil já contabilizava 34 municípios afetados, porém à tarde acrescentou na lista as cidades de Cachoeira do Sul, Jaquirana, Jari, Mata e São Vicente do Sul.

O mau tempo deve continuar nesta sexta-feira (20). A previsão é de chuva e ventos fortes no Rio Grande do Sul durante o período da tarde e noite.

Santa Maria teve mais de 300 famílias atingidas pelo temporal Marcelo Martins / Agencia RBS

Falta de luz

Mais de 167 mil clientes ainda estão sem energia elétrica no Estado devido ao temporal. Apesar de já ter reduzido em 71% o número de imóveis sem luz, a RGE ainda tem 37 mil residências e 130 mil clientes na área da RGE Sul. O registro chegou 280 mil na RGE e 311 mil na RGE Sul durante a tempestade.

Na região da CEEE, a concessionária afirma que restam pontos isolados nos bairros Restinga, Lomba do Pinheiro e Belém Velho, em Porto Alegre. Também há casos específicos em Viamão e Alvorada. Equipes seguem trabalhando para restabelecer o serviço nas cidades gaúchas. Não há previsão exata para normalização.

Veja quais são os municípios afetados pelo temporal segundo a Defesa Civil:

Arroio do Meio

Arroio do Tigre

Barra do Guarita

Cachoeira do Sul

Capão do Cipó

Coronel Barros

Cruz Alta

Encantado

Entre-Ijuís

Augusto Pestana

Iraí

Itaqui

Itaara

Jaquirana

Jari

Júlio de Castilhos

Lavras do Sul

Maçambará

Mata

Mato Queimado

Panambi

Passo Fundo

Quevedo

Rondinha

Rosário do Sul

Santa Maria

Santa Tereza

Santana do Livramento

Santiago

Santo Ângelo

São Francisco de Assis

São Borja

São Vicente do Sul

Soledade

Três de Maio

Triunfo

União da Serra