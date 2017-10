Univali / Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira (19) os locais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para conferir, os candidatos devem acessar a Página do Estudante Participante, neste link, ou acessar o aplicativo do exame, disponível nas plataformas iOS e Android.

A partir de agora, além dos locais das provas, os estudantes podem ter acesso ao cartão de confirmação da inscrição, que dá o número da matrícula, informa data e hora do exame, opção de língua estrangeira e demais pedidos específicos ou especializados. Para acessar o sistema, o aluno deve fornecer o CPF e a senha cadastrada na inscrição.

Antes de acessar as informações, os participantes deverão ler um aviso sobre a declaração de comparecimento. A partir desta edição do Enem, o candidato que precisar comprovar sua presença na prova deverá imprimir e levar a declaração personalizada, disponível na Página do Participante. No dia da prova, ele deverá apenas colher a assinatura do coordenador de local de prova.

Após conhecer o lugar onde fará a prova, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que todos façam o trajeto antes do dia do Enem e verifiquem a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar ao seu local de prova, para evitar atrasos no dia da aplicação.