Manchetes

- Mais um policial militar é morto no Rio de Janeiro. O de número 113 este ano.

- Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas nas estradas do Rio Grande do Sul entre a noite passada e a madrugada do sábado.

- Pelo menos 15 mil pessoas são esperadas nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, para a celebração da beatificação do padre João Schiavo.

- A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter o segundo patamar da bandeira vermelha nas contas de luz em novembro.

- A recessão em que o Brasil mergulhou no segundo trimestre de 2014 terminou no Natal do ano passado e poderá ser a mais severa que o país viveu desde o início dos anos 1980. Análise é da Fundação Getúlio Vargas.

- A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal parecer no qual defendeu o prosseguimento das investigações relacionadas ao presidente Michel Temer no caso do decreto sobre o setor de portos.

- Em conversa reservada, no Palácio do Planalto, o presidente da Câmara alertou o presidente Michel Temer após a votação da segunda denúncia contra o presidente, de que o cenário é de muita dificuldade na base aliada.