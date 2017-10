O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha disse que irá "desmentir tudo", ao fim da audiência do delator Lucio Funaro na qual o corretor afirmou que o peemedebista teve participação em esquema de propina na Caixa.

"Eu vou desmentir tudo. É uma repetição do que já está na delação e no meu interrogatório eu vou fazer a minha defesa e mostrar as mentiras que estão sendo faladas", afirmou Cunha.