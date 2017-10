Manchetes

- Pesquisa realizada nos 15 principais aeroportos brasileiros mostrou que o Salgado Filho é um dos mais bem avaliados do País em vários quesitos.

- A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com aumento de 0,20% no preço da gasolina nas refinarias e queda de 0,80% no preço do diesel.

- O Tribunal Regional Federal da 1ª Região liberou os bens de Joesley e Wesley Batista e de empresas do grupo J&F.

- Após o resultado no Plenário do Senado que devolveu o mandato a Aécio Neves, o senador tucano conversou por telefone com Michel Temer para agradecer o apoio do presidente.

- Uma obra sem projeto foi votada pela bancada gaúcha em Brasília como a segunda prioridade de investimento que os parlamentares indicaram ao Governo Federal para 2018.

- Operação integrada das polícias Civil e Militar cumpre 23 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão em Alagoas, Sergipe, São Paulo e Paraná.

- A Polícia Federal deflagrou operação para desarticular um grupo criminoso que tentou exportar para a Espanha 267 quilos de cocaína pelo Porto de Rio Grande.

- Outra operação na zona sul do Estado combate o tráfico de drogas em Santa Vitória do Palmar.

- A Polícia Civil deflagrou operação para desarticular quadrilha que furtava e roubava estabelecimentos comerciais em toda a Região Metropolitana de Porto Alegre.

- A Polícia Civil deflagrou operação conjunta na cidade de Viamão para fiscalizar 16 estabelecimentos comerciais.

- Confusão e um grande congestionamento marcaram a reabertura total da estação de transbordo de lixo de Porto Alegre, no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste.

- O Ministério da Educação autorizou a contratação de 1.900 professores e servidores para as universidades federais em 2018.

- O vento forte da madrugada alcançou velocidade de 133 quilômetros por hora em Cruz Alta.

- 34 cidades enfrentam problemas por causa do temporal da noite passada e madrugada desta quinta-feira no Rio Grande do Sul.

- Nas estradas, um trecho está parcialmente interrompido devido à queda de barreira na BR-153, em Bagé. Já na BR-287, vários pontos têm interrupção total por queda de árvore, entre Santiago e Jaguari.