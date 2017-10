A Polícia Civil deflagra na manhã desta quinta-feira (19) uma operação conjunta na cidade de Viamão para fiscalizar 16 estabelecimentos comerciais. O objetivo é coibir crimes contra as relações de consumo , contra a saúde pública e contra o patrimônio das concessionárias.

A ação coordenada pelo delegado Rafael Liedtke, da Delegacia do Consumidor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), constatou venda fracionada de medicamentos em farmácias e uma academia de ginástica foi interditada devido a irregularidades.

O açougue do mercado Compre Bem foi interditado. No local, foram encontrados frios e carnes com irregularidades.