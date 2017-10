Pesquisa realizada nos 15 principais aeroportos brasileiros mostrou que o Salgado Filho é um dos mais bem avaliados do país em vários quesitos. No levantamento feito pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, o aeroporto porto-alegrense recebeu nota total 4,21.

Dentre os serviços com melhores avaliações, destacam-se o tempo de espera na fila da emigração, com 4,81, e cordialidade dos funcionários, com 4,60. Outros aspectos também empurraram a nota do Salgado Filho para cima: tempo de espera para embarque internacional de oito minutos — ficando atrás apenas de Curitiba, que registra sete —, cordialidade dos funcionários do check-in, qualidade da informação nos painéis e esteiras de restituição de bagagem e conforto térmico. De 38 itens, somente 11 ficaram abaixo da média estipulada pelo governo, que é de quatro.