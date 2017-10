Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde a noite dessa quarta-feira (18) causam bloqueios em ao menos dois trechos de estradas nesta quinta-feira (19). As interrupções, totais ou parciais, ocorrem em rodovias federais, devido a queda de árvores e barreiras nos trechos. Os locais estão sendo monitorados pela polícia rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros.