A Policia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (19) a Operação R5.2, para o combate do tráfico de drogas em Santa Vitória do Palmar, na Zona Sul do Estado. Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva.

A operação é decorrente da R5 - deflagrada em 2014 - nos municípios de Pelotas, Santa Maria, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Chuí. A ação visava desarticular uma organização criminosa que distribuía cocaína e crack no interior do estado. Na época, foram realizadas 28 prisões preventivas.