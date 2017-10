Confusão e um grande congestionamento marcaram na manhã desta quinta (19) a reabertura total da estação de transbordo de lixo de Porto Alegre, no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste. O local, que recebe todo o lixo doméstico da cidade e que depois é enviado para Minas do Leão, era palco de uma operação tartaruga desde ontem, devido a protesto de municipários.