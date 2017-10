1. Disputa entre facções está por trás de ataque em Gravataí

O ataque em Gravataí na madrugada de domingo (22) representa, segundo a Brigada Militar, mais um episódio das disputas violentas pelo tráfico de drogas. O crime aconteceu em um local vizinho à Rua da Ladeira, considerada o núcleo de uma das maiores facções gaúchas.



2. Veja o momento do ataque que deixou dois mortos e 33 feridos em Gravataí

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra o momento em que os criminosos disparam contra pessoas em Gravataí, na Região Metropolitana. Os atiradores, segundo o delegado Felipe Borba, da Delegacia de Homicídios da cidade, seriam os mesmos que mataram duas pessoas e feriram outras 33. As vítimas participavam de uma festa no bairro Morada do Vale II.



3. Temer quer retaliar deputados

O governo está disposto a retaliar os deputados da base aliada que não apoiarem o presidente Michel Temer na votação da segunda denúncia contra ele, marcada para quarta-feira(25), no plenário da Câmara. A votação representará o mais importante teste de fidelidade da base aliada e servirá para medir com quem o Palácio do Planalto pode ou não contar de agora em diante.



4. Projeto da prefeitura prevê adoção de ruas, monumentos e viadutos

Além de praças e parques, qualquer empresa ou pessoa poderá adotar ruas, monumentos, viadutos, fachadas de prédios públicos, escadarias, passarelas e o que mais houver pela cidade se os vereadores aprovarem um projeto que até o fim do ano será enviado pela prefeitura à Câmara.



5. Corregedor-geral da UFSC foi afastado das funções

Considerado testemunha-chave nas investigações da operação Ouvidos Moucos, que resultou em buscas e prisões temporárias de pessoas ligadas à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o corregedor-geral da universidade, Rodolfo Hickel do Prado, foi afastado das funções na sexta-feira (20). A decisão foi assinada pelo chefe de gabinete da reitoria, Áureo de Moraes, em portaria publicada no boletim oficial da UFSC.

Ouça a edição do Top10 Gaúcha Hoje das 7h:



6. Mãe de vítima de atirador em Goiânia

A mãe de João Pedro Calembo, 13 anos, morto por um colega em Goiânia, fez uma publicação em sua conta no Instagram homenageando o filho. No texto, Barbara Melo pediu que a família e o adolescente não fossem julgados pelas notícias sobre a tragédia.



7. Mudanças na PUCRS

Em um dos movimentos mais importantes que já realizou nos seus 69 anos de atividade, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) passará por mudanças tanto nas estruturas físicas quanto no modelo de organização. No lugar de 22 faculdades, a universidade terá oito escolas, com áreas de conhecimento reorganizadas e reconectadas. As novidades ainda incluem uma Rua da Cultura e um centro de convivência e estudos.



8. Grêmio inicia concentração para enfrentar o Barcelona-EQU

O Grêmio chega ao Equador nesta segunda-feira e inicia sua concentração para o confronto com o Barcelona-EQU, na quarta (25), pela Libertadores. Neste domingo (22), na Arena, a equipe tricolor perdeu por 3 a 1 para o Palmeiras. No entanto, Renato Portaluppi disse que a derrota não entraria no voo rumo a Guayaquil.



9. Inter se reapresenta depois de vitória importante em Criciúma

Após bater o Criciúma e ficar muito perto do retorno à Série A, o Inter se reapresenta nesta segunda-feira às 16h. O próximo compromisso colorado está marcado para o sábado, no Beira-Rio, contra o Ceará.



10. Sol e temperatura de 2ºC no RS

O Rio Grande do Sul tem previsão de uma segunda-feira (23) com tempo firme e temperaturas amenas. O sol deve predominar em todo o Estado e há probabilidade de geada nas partes mais altas da Serra e na Campanha no início da manhã. A mínima prevista é de 2ºC em São José dos Ausentes.