Rua da Cultura: espaço de convivência e bem-estar ficará em uma área de estacionamento que será desativada Divisão de Engenharia e Arquitetura / Divulgação

Em um dos movimentos mais importantes que já realizou nos seus 69 anos de atividade — celebrados no próximo dia 9 —, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) passará por mudanças tanto nas estruturas físicas quanto no modelo de organização. No lugar de 22 faculdades, a universidade terá oito escolas, com áreas de conhecimento reorganizadas e reconectadas. As novidades ainda incluem uma Rua da Cultura e um centro de convivência e estudos.

O projeto PUCRS 360° — Universidade em Transformação deve ser lançado nesta terça-feira (24), quando será apresentado para professores e técnicos, mas, em entrevista a GaúchaZH, o reitor Evilázio Teixeira adiantou boa parte das novidades.

A primeira fase, os alunos deverão conferir até março de 2018. Outras quatro etapas, que ainda estão em planejamento e não foram divulgadas, devem se estender ao longo de seis anos.

— É da natureza da universidade a transformação, e nós realmente queremos dar as respostas que o mundo moderno e a sociedade contemporânea pedem às universidades — diz o reitor.

Evilázio revela que a instituição se espelhou em grandes universidades do Exterior, como as americanas Stanford e Rice. O processo de implantação das Escolas começou em 2015, com a Escola de Humanidades. O reitor garante que a escolha por dispor os cursos sob oito grandes guarda-chuvas reflete em uma maior interdisciplinaridade — agrupando as faculdades, deve haver mais integração das áreas de conhecimento.

Outro objetivo é dar ao estudante mais autonomia, levando em conta suas habilidades e seus interesses. O reitor explica que o aluno poderá transitar pela escola a qual está ligado e também por outras, que não do seu curso, fazendo o próprio percurso formativo. Por exemplo: se quiser se especializar em jornalismo esportivo, o futuro jornalista poderia complementar a formação com uma certificação em prática esportiva na Escola de Ciências da Saúde, ou, se o interesse são os temas econômicos, poderia buscar a Certificação de Estudos em Economia na Escola de Negócios.

Evilázio Teixeira diz que primeira etapa começa no ano que vem Tadeu Vilani / Agencia RBS

A ideia é que o aluno chegue à universidade para fazer um curso específico, mas com condições de escolher um conjunto de disciplinas que agregará valor à sua formação, obtendo certificações de estudos complementares.

— Nós gostaríamos que o estudante tivesse uma formação melhor para uma sociedade diferente. Olha o que está acontecendo hoje no mundo das profissões: há quem diga que, em um curto espaço de tempo, muitas deixarão de existir, e outras obviamente surgirão. A universidade tem de ficar atenta — observa o reitor, concluindo: — Essa mudança vai permitir que o futuro profissional tenha maiores possibilidades.

Investimento em educação integral

As certificações de estudos são organizadas por segmentos de currículos, geralmente com seis ou mais disciplinas, que complementam o processo de graduação dos estudantes. Não deve haver alteração no tempo de duração dos cursos, e os mecanismos de ingresso também não mudam.

A PUCRS também vai investir mais em um conceito que, como destaca o reitor, já está no seu DNA: a educação integral. O plano é proporcionar, cada vez mais, uma formação empreendedora e, ao mesmo tempo, ampliar a humanista, estendendo-a para todos os cursos. A nova organização da graduação revisa, amplia e inclui outros temas culturais e contemporâneos, considerando também competências para autodesenvolvimento, comunicação e expressão, línguas em todos os cursos. Atividades de assistência, voluntariado e empreendedorismo social, por exemplo, serão estimuladas e organizadas como projetos formativos.

As oito escolas

— Escola de Ciências

— Escola Politécnica

— Escola de Ciências da Saúde

— Escola de Comunicação, Artes e Design

— Escola de Humanidades

— Escola de Direito

— Escola de Medicina

—Escola de Negócios

Novidades nos prédios em 2018

Além da reavaliação do modelo organizacional da universidade, os alunos também vão poder enxergar novidades na estrutura física. O ano letivo de 2018 já deve começar com uma nova "geografia" para agrupar grande parte dos cursos das escolas.

Entre o prédio 5 e a biblioteca, também será desativada uma área de estacionamento para a construção da chamada Rua da Cultura, um espaço voltado ao entretenimento, com áreas de shows, café e até cinema ao ar livre.

O prédio 15, que hoje é ocupado por cursos como Pedagogia e Serviço Social, também será transformado em um grande centro de convivência e estudos, com amplo local de alimentação. Parte do andar não terá paredes, promovendo uma convivência com o jardim.